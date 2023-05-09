Генштаб: оккупанты вывозят награбленное имущество украинцев в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Оккупанты вывозят награбленное имущество украинцев во временно оккупированный Крым. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Российские оккупанты не прекращают грабить граждан Украины, предприятия и государственные учреждения на временно захваченных территориях Запорожской области.
Для вывоза награбленного имущества из населенных пунктов, недалеко от линии боевого соприкосновения, захватчики привлекают водителей и владельцев грузовиков из числа местных коллаборационистов. Везут его в направлении АР Крым", - говорится в сообщении.
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В Генштабе также добавили, что сейчас противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. В общем, за прошедшие сутки было отражено 42 атаки противника на указанных участках фронта.
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