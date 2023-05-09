Генштаб: оккупанты вывозят награбленное имущество украинцев в Крым

Цитата

"Российские оккупанты не прекращают грабить граждан Украины, предприятия и государственные учреждения на временно захваченных территориях Запорожской области.

Для вывоза награбленного имущества из населенных пунктов, недалеко от линии боевого соприкосновения, захватчики привлекают водителей и владельцев грузовиков из числа местных коллаборационистов. Везут его в направлении АР Крым", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Генштабе также добавили, что сейчас противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. В общем, за прошедшие сутки было отражено 42 атаки противника на указанных участках фронта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиация ВСУ нанесла 16 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб