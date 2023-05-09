Авіація ЗСУ завдала 16 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено, зокрема, ворожий розвідувальний БпЛА типу “Zala”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще 3 важливих ворожих цілі", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Як зазначається, протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі.
Нагадаємо
Під час нічної атаки ворога, в небі над Києвом було знищено близько 15 повітряних цілей.