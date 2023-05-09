Авиация ВСУ нанесла 16 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
В течение минувших суток нашими защитниками было уничтожено, в частности, вражеский разведывательный БпЛА типа “Zala”.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и еще 3 важных вражеских цели", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, за прошедшие сутки противник нанес 30 ракетных, 61 авиационный удар и совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.
Напомним
Во время ночной атаки врага, в небе над Киевом было уничтожено около 15 воздушных целей.