Генштаб: окупанти вивозять награбоване майно українців в Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Окупанти вивозять награбоване майно українців до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Російські окупанти не припиняють грабувати громадян України, підприємства та державні установи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.
Для вивезення награбованого майна з населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення, загарбники залучають водіїв та власників вантажівок з числа місцевих колаборантів. Везуть його у напрямку АР Крим", - йдеться в повідомленні.
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У Генштабі також додали, що наразі противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом минулої доби було відбито 42 атаки противника на зазначених ділянках фронту.
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