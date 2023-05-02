Генштаб: оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы во временно оккупированной Запорожской области

Детали

В частности, в населенных пунктах Дорожнянка, Решетиловка, Константиновка и Чумацкое, захватчики запретили въезд гражданским лицам без местной регистрации.

Также сообщается, что в Горностаевке Херсонской области отмечаются значительные проблемы с сотовой связью российских операторов, в отличие от устойчивой связи национальных операторов Украины. Местное командование российских оккупационных войск данный факт объясняет результатами поражения, которое наносят Вооруженные Силы Украины.

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