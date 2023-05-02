Генштаб: окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими в тимчасово окупованій Запорізькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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Зокрема, в населених пунктах Дорожнянка, Решетилівка, Костянтинівка та Чумацьке, загарбники заборонили в’їзд цивільним особам без місцевої реєстрації.
Також повідомляється, що у Горностаївці Херсонської області відзначаються значні проблеми зі стільниковим зв’язком російських операторів, на відміну від стійкого зв’язку національних операторів України. Місцеве командування російських окупаційних військ даний факт пояснює результатами ураження, яке завдають Збройні Сили України.
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