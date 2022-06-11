Генштаб: оккупанты пытаются закрепиться на северо-западной окраине Богородичного

Детали

На Волынском и Полесском направлениях к семи батальонов вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Продлены сроки:

· до 18 июня текущего года проведение проверки боевой готовности вооруженных сил республики беларусь;

· до 8 июля текущего года закрытие воздушного пространства над южной частью беларуси.

Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории беларуси.

На Северском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава подразделений Западного военного округа на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях для предотвращения опрокидывания наших войск на другие угрожающие направления. Агрессор произвел огненное поражение артиллерией позиций наших войск в приграничных районах Сумской области.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении обороны и недопущении дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе.

На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на Славянск. Ведет штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное. Имеет успех, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.

На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Новотошковского – Орехово. Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в городе Северодонецк.

На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху. Для усиления группировки войск переместили в одну батальонную тактическую группу.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активно применяет авиацию и артиллерию для сковывания наших войск и препятствования опрокидыванию резервов на другие направления.

На Южнобужском направлении агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны. Противник принимает меры по усовершенствованию фортификационного оборудования второго и третьего рубежей обороны. Отмечены укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций, расположенные вблизи мостов через Северо-Крымский канал.

Противник продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.

За минувшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты четырнадцать атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, одиннадцать боевых бронированных машин, три единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа “Орлан-10”.

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