Генштаб: оккупанты пытаются блокировать Бахмут, но ВСУ сопротивляются

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"Противник пытается блокировать Бахмут с юга, северо-востока и завладеть Соледаром, чем пытается создать благоприятные условия для продолжения наступления в направлении населенного пункта Часов Яр с целью дальнейшей полной блокировки Бахмута с запада. ВСУ сопротивляются, у нас все получается", – сказал Громов.

Он отметил, что ситуация на Бахмутском направлении остается сложной, но контролируемой. ВСУ сосредотачивают основные усилия на сдерживании оккупантов вблизи Берестового, Соледара и Бахмута.

Напомним

Утром 3 ноября Генштаб сообщил, что на восточном направлении ВСУ отбили атаки российских оккупантов возле 12 населенных пунктов.