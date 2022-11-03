Генштаб: оккупанты пытаются блокировать Бахмут, но ВСУ сопротивляются
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Российские оккупационные войска пытаются полностью заблокировать город Бахмут Донецкой области, но Вооруженные силы Украины успешно сопротивляются. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает корреспондент УНН.
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"Противник пытается блокировать Бахмут с юга, северо-востока и завладеть Соледаром, чем пытается создать благоприятные условия для продолжения наступления в направлении населенного пункта Часов Яр с целью дальнейшей полной блокировки Бахмута с запада. ВСУ сопротивляются, у нас все получается", – сказал Громов.
Он отметил, что ситуация на Бахмутском направлении остается сложной, но контролируемой. ВСУ сосредотачивают основные усилия на сдерживании оккупантов вблизи Берестового, Соледара и Бахмута.
Напомним
Утром 3 ноября Генштаб сообщил, что на восточном направлении ВСУ отбили атаки российских оккупантов возле 12 населенных пунктов.