Генштаб: окупанти намагаються блокувати Бахмут, але ЗСУ чинять опір
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російські окупаційні війська намагаються повністю заблокувати місто Бахмут Донецької області, але Збройні сили України успішно чинять опір. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
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"Противник намагається блокувати Бахмут з півдня, північного сходу і заволодіти Соледаром, чим намагається створити сприятливі умови для продовження наступу у напрямку населеного пункту Часів Яр з метою подальшого повного блокування Бахмута із заходу. ЗСУ чинять опір, у нас все виходить", – сказав Громов.
Він зазначив, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною, але контрольованою. ЗСУ зосереджують основні зусилля на стримуванні окупантів поблизу Берестового, Соледара і Бахмута.
Нагадаємо
Вранці 3 листопада Генштаб повідомив, що на східному напрямку ЗСУ відбили атаки російських окупантів біля 12 населених пунктів.