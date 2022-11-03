Генштаб: окупанти намагаються блокувати Бахмут, але ЗСУ чинять опір

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"Противник намагається блокувати Бахмут з півдня, північного сходу і заволодіти Соледаром, чим намагається створити сприятливі умови для продовження наступу у напрямку населеного пункту Часів Яр з метою подальшого повного блокування Бахмута із заходу. ЗСУ чинять опір, у нас все виходить", – сказав Громов.

Він зазначив, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною, але контрольованою. ЗСУ зосереджують основні зусилля на стримуванні окупантів поблизу Берестового, Соледара і Бахмута.

Нагадаємо

Вранці 3 листопада Генштаб повідомив, що на східному напрямку ЗСУ відбили атаки російських окупантів біля 12 населених пунктів.