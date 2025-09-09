Генштаб о ситуации на фронте: произошло 69 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях

$41.250.03
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 54677 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 48940 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 30715 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 27544 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 27036 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 39128 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 56307 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 29045 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 50539 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Шпионская сеть Беларуси раскрыта в Европе: детали операции9 сентября, 03:49 • 12903 просмотра
На ВОТ ищут предателей, помогающих отбирать жилье у украинцев - ЦНС9 сентября, 05:16 • 11872 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 33369 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 25169 просмотра
Порошенко ставит рекорды обогащения – лишь за август задекларировал почти 1 млрд: до войны он зарабатывал такую сумму за 6 лет 12:18 • 4600 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 33397 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 54675 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 48938 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 56306 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 47762 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Виталий Кличко
Дональд Туск
Украина
Соединённые Штаты
Непал
Государственная граница Украины
Индия
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 25193 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 29381 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 28319 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 97346 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 54367 просмотра
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 69 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Генштаб сообщил о 69 боевых столкновениях на фронте, враг активно действует на Покровском, Северском и Лиманском направлениях. Захватчики совершили 126 обстрелов и сбросили восемь управляемых авиационных бомб.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 69 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях

Общее количество боевых столкновений на фронте составляет 69. Враг активно действует на Покровском, Северском и Лиманском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили четыре вражеские атаки, еще одно столкновение продолжается.

Авиация захватчиков нанесла три удара, сбросив при этом восемь управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 126 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил три атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки врага в районе Степной Новоселовки, и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного, еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новомихайловка, Среднее, Колодези и Торское, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении подразделения россиян 10 раз пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении Выемки. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг дважды совершал наступательные действия в районе Ступочек.

На Торецком направлении противник шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Катериновки, Яблоновки, Полтавки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 35 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Миролюбовка, Новоекономическое, Котлино, Удачное и в направлении Родинского, Променя, Покровска. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 27 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили 4 штурмовых действия вражеских войск, еще семь столкновений до сих пор продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Малеевка, Камышеваха, Ольговка и в направлении Филии, Новоивановки.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Ольговка.

Российская армия потеряла 950 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб09.09.25, 07:58 • 3252 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина