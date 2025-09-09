Генштаб о ситуации на фронте: произошло 69 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях
Киев • УНН
Генштаб сообщил о 69 боевых столкновениях на фронте, враг активно действует на Покровском, Северском и Лиманском направлениях. Захватчики совершили 126 обстрелов и сбросили восемь управляемых авиационных бомб.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили четыре вражеские атаки, еще одно столкновение продолжается.
Авиация захватчиков нанесла три удара, сбросив при этом восемь управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 126 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг совершил три атаки в районе Волчанска.
На Купянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки врага в районе Степной Новоселовки, и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного, еще одно боестолкновение продолжается.
На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новомихайловка, Среднее, Колодези и Торское, одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Северском направлении подразделения россиян 10 раз пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении Выемки. Одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении враг дважды совершал наступательные действия в районе Ступочек.
На Торецком направлении противник шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Катериновки, Яблоновки, Полтавки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 35 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Миролюбовка, Новоекономическое, Котлино, Удачное и в направлении Родинского, Променя, Покровска. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 27 атак.
На Новопавловском направлении украинские защитники остановили 4 штурмовых действия вражеских войск, еще семь столкновений до сих пор продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Малеевка, Камышеваха, Ольговка и в направлении Филии, Новоивановки.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Ольговка.
