Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 69 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Ексклюзив
07:55 • 31120 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 54741 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 48990 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 30750 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 27568 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 27064 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 39150 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 56333 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 29053 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 50555 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.4м/с
43%
753мм
Популярнi новини
Шпигунська мережа білорусі викрита в Європі: деталі операції9 вересня, 03:49 • 12902 перегляди
На ТОТ шукають зрадників, що допомагають відбирати житло в українців - ЦНС9 вересня, 05:16 • 11871 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 33368 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 25168 перегляди
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років12:18 • 4598 перегляди
Публікації
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 33440 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 54741 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 48990 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 56333 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 47782 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Віталій Кличко
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Непал
Державний кордон України
Індія
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 25226 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 29392 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 28332 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 97358 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 54379 перегляди
Актуальне
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 69 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Генштаб повідомив про 69 бойових зіткнень на фронті, ворог активно діє на Покровському, Сіверському та Лиманському напрямках. Загарбники здійснили 126 обстрілів та скинули вісім керованих авіаційних бомб.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 69 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 69. Ворог активно діє на Покровському, Сіверському та Лиманському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили чотири ворожі атаки, ще одне зіткнення триває.

Авіація загарбників завдала трьох ударів, скинувши при цьому вісім керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 126 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Степової Новоселівки, та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів Новомихайлівка, Середнє, Колодязі та Торське, одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян 10 разів намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог двічі здійснював наступальні дії у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку противник шість разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 35 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Котлине, Удачне та в напрямку Родинського, Променя, Покровська. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 27 атак.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 4 штурмових дії ворожих військ, ще сім зіткнень досі тривають. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Ольгівка та в напрямку Філії, Новоіванівки.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Ольгівка.

російська армія втратила 950 військових та десятки одиниць техніки за добу - Генштаб09.09.25, 07:58 • 3252 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна