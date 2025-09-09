Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 69 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках
Київ • УНН
Загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 69. Ворог активно діє на Покровському, Сіверському та Лиманському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили чотири ворожі атаки, ще одне зіткнення триває.
Авіація загарбників завдала трьох ударів, скинувши при цьому вісім керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 126 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Степової Новоселівки, та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, ще одне боєзіткнення триває.
На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів Новомихайлівка, Середнє, Колодязі та Торське, одне боєзіткнення досі триває.
На Сіверському напрямку підрозділи росіян 10 разів намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки. Одне боєзіткнення триває.
На Краматорському напрямку ворог двічі здійснював наступальні дії у районі Ступочок.
На Торецькому напрямку противник шість разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 35 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Котлине, Удачне та в напрямку Родинського, Променя, Покровська. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 27 атак.
На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 4 штурмових дії ворожих військ, ще сім зіткнень досі тривають. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Ольгівка та в напрямку Філії, Новоіванівки.
На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Ольгівка.
