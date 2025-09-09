Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 69 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках

На ТОТ шукають зрадників, що допомагають відбирати житло в українців - ЦНС

На ТОТ шукають зрадників, що допомагають відбирати житло в українців - ЦНС

На ТОТ шукають зрадників, що допомагають відбирати житло в українців - ЦНС

На ТОТ шукають зрадників, що допомагають відбирати житло в українців - ЦНС 9 вересня, 05:16 • 11871 перегляди

Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію

Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію

Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію

Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію 9 вересня, 07:22 • 33368 перегляди