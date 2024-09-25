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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб о ситуации на фронте: количество боев возросло до 88, горячее всего на Покровском направлении

Генштаб о ситуации на фронте: количество боев возросло до 88, горячее всего на Покровском направлении

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 13:36  •  5829 просмотра

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За сутки произошло 88 боевых столкновений вдоль линии фронта. Самые интенсивные бои на Покровском направлении, где враг совершил 33 попытки штурма. Россияне активно применяют авиацию, в частности КАБы.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 88. российские войска продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и атакуют позиции украинских защитников, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 25 сентября, передает УНН

Силы обороны держат рубежи  на фронте и принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны.

На Харьковском направлении сегодня произошло три боевых столкновения. Наши войска отбили атаку россиян в районе Волчанска. Два боестолкновения вблизи Тихого до сих пор продолжаются.

Три штурмовые действия захватчиков отражены нашими воинами вблизи Лозовой и Кругляковки на Купянском направлении. Вблизи Синьковки идет бой.

На Лиманском направлениивраг атакует в районах Грековки, Новосадового и Белогоровки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже семь боестолкновений, из которых три продолжаются до сих пор.

На Северском направленииоккупанты активно применяют авиацию. Подвергся ударам КАБами Северск, также Федоровка оказалась под ударами неуправляемых авиационных ракет.

Продолжаются бои в районах Григорьевки, Часового Яра и Клещеевки на Краматорском направлении, где противник пытается потеснить украинских защитников.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации шесть раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время бои продолжаются вблизи Щербиновки и Нелиповки.

Горячее всего на Покровском направлении. В районах Новоторецка, Лисовки, Новогродовки, Селидово и Константиновки - идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 33 попытки штурма украинских позиций.

На Кураховском направлении продолжается семь боестолкновений в районах Цукурино, Горняка и Георгиевки. Одиннадцать вражеских штурмов уже отбито нашими защитниками.

Российские ДРГ пытаются прорваться в Угледар, на окраинах города врага нет - ОВА25 сентября 2024, 11:51 • 8895 просмотров

На Времовском направлении было отражено четыре штурмовые действия противника вблизи Угледара и Водяного, четыре вражеских штурма продолжаются.

На Ореховском направлении три безуспешные атаки врага отбиты нашими защитниками. Захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Новоандреевка и Каменское.

На Приднепровском направлении оккупант нанес авиационные удары по Херсону и Бургунке, применив авиабомбы и неуправляемые авиационные ракеты.

По состоянию на 16 часов враг нанес десять авиаударов по территории курской области рф, применив 20 КАБ.

Еще плюс 1250 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага25 сентября 2024, 05:04 • 12875 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война