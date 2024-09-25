Генштаб про ситуацію на фронті: кількість боїв зросла до 88, найгарячіше на Покровському напрямку

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 88. російські війська продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та атакують позиції українських захисників, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00 25 вересня, передає УНН.

Сили оборони тримають рубежі на фронті та вживають усі необхідні заходи для недопущення прориву оборони.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бойових зіткнення. Наші війська відбили атаку росіян у районі Вовчанська. Два боєзіткнення поблизу Тихого досі тривають.

Три штурмові дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Лозової та Кругляківки на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки точиться бій.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Новосадового та Білогорівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже сім боєзіткнень, з яких три тривають досі.

На Сіверському напрямку окупанти активно застосовують авіацію. Зазнав ударів КАБами Сіверськ, також Федорівка опинилася під ударами некерованих авіаційних ракет.

Тривають бої в районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки на Краматорському напрямку, де противник намагається потіснити українських захисників.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації шість разів атакував позиції наших військ. На даний час бої тривають поблизу Щербинівки та Неліпівки.

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Селідового та Костянтинівки – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 33 спроби штурму українських позицій.

На Курахівському напрямку триває сім боєзіткнень в районах Цукуриного, Гірника та Георгіївки. Одинадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками.

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На Времівському напрямку було відбито чотири штурмові дії противника поблизу Вугледару та Водяного, чотири ворожі штурми продовжуються.

На Оріхівському напрямку три безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями. Загарбники активно застосовують авіацію по районам населених пунктів Новоандріївка та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку окупант завдав авіаційних ударів по Херсону та Бургунці, застосувавши авіабомби та некеровані авіаційні ракети.

Станом на 16 годину ворог завдав десяти авіаударів по території курської області рф, застосувавши 20 КАБ.

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