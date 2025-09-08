Генштаб о ситуации на фронте: 158 боевых столкновений, оккупанты применили почти 2000 дронов-камикадзе

$41.220.13
17:31 • 4678 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
16:59 • 9468 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42 • 14635 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 15786 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 37626 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 23901 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 25344 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26199 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26789 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29838 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Эксклюзивы
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"8 сентября, 12:23 • 28657 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 17827 просмотра
Украина показала мировым дипломатам последствия российского удара по зданию ПравительстваPhoto8 сентября, 13:17 • 9050 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto15:06 • 7134 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?15:39 • 6318 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo15:42 • 14635 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 17952 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 72665 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 57097 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 57848 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Донецк
Киевская область
Харьков
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?15:39 • 6478 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto15:06 • 7296 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 72665 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 39203 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 43215 просмотра
9К720 Искандер
Фейковые новости
Шахед-136
Дія (сервис)
Forbes

Генштаб о ситуации на фронте: 158 боевых столкновений, оккупанты применили почти 2000 дронов-камикадзе

Киев • УНН

 • 738 просмотра

За сутки произошло 158 боевых столкновений, оккупанты задействовали 1952 дрона-камикадзе и совершили 3449 обстрелов. На Покровском направлении уничтожено 137 оккупантов и значительное количество вражеской техники.

Генштаб о ситуации на фронте: 158 боевых столкновений, оккупанты применили почти 2000 дронов-камикадзе

С начала этих суток произошло 158 боевых столкновений. Оккупанты привлекли для поражения 1 952 дрона-камикадзе и совершили 3 449 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 51 авиационный удары, применив пять ракет и сбросив 95 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1 952 дрона-камикадзе и совершили 3 449 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес три авиационных удара, в общей сложности сбросил семь управляемых авиационных бомб и совершил 124 артиллерийских обстрела, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил семь попыток наступления в районах Мирного, Купянска, Петропавловки и в направлении Новоплатоновки. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 12 штурмовых действий в районах населенных пунктов Колодязи, Новомихайловка, Торское, а также в сторону Шандриголово.

На Северском направлении враг восемь раз атаковал в районах Григоровки, Ямполя, Серебрянки и Выемки. До сих пор идет одно боевое столкновение.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян четыре раза атаковали в районах Миньковки, Ступочек, Белой Горы и в сторону Бондарного.

На Торецком направлении сегодня произошло семь боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Плещеевки, Щербиновки, Катериновки и Полтавки. Сейчас один бой продолжается.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 45 раз атаковал в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Проминь, Зверово, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка и в сторону Покровска, Торецкого, Новоекономического, Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника, пять боевых столкновений продолжается до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 137 оккупантов, из которых 82 — безвозвратно. Кроме того, украинские воины обезвредили одну пушку, четыре автомобиля, два мотоцикла, 12 беспилотных летательных аппаратов, терминал спутниковой связи, три антенны связи.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 33 атаки захватчиков в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Малеевка, Новоегоровка, Зеленое Поле, Запорожское, Обратное, Ольговское, Полтавка. Еще семь боевых столкновений продолжается.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки захватчика в сторону Антоновского моста. Враг нанес авиационные удары по населенному пункту Николаевка.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Более 40 артсистем, бронемашины и 970 оккупантов - Генштаб ВСУ обнародовал потери армии РФ07.09.25, 07:53 • 4986 просмотров

Павел Башинский

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина