Генштаб о ситуации на фронте: 158 боевых столкновений, оккупанты применили почти 2000 дронов-камикадзе

С начала этих суток произошло 158 боевых столкновений. Оккупанты привлекли для поражения 1 952 дрона-камикадзе и совершили 3 449 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 51 авиационный удары, применив пять ракет и сбросив 95 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1 952 дрона-камикадзе и совершили 3 449 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес три авиационных удара, в общей сложности сбросил семь управляемых авиационных бомб и совершил 124 артиллерийских обстрела, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил семь попыток наступления в районах Мирного, Купянска, Петропавловки и в направлении Новоплатоновки. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 12 штурмовых действий в районах населенных пунктов Колодязи, Новомихайловка, Торское, а также в сторону Шандриголово.

На Северском направлении враг восемь раз атаковал в районах Григоровки, Ямполя, Серебрянки и Выемки. До сих пор идет одно боевое столкновение.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян четыре раза атаковали в районах Миньковки, Ступочек, Белой Горы и в сторону Бондарного.

На Торецком направлении сегодня произошло семь боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Плещеевки, Щербиновки, Катериновки и Полтавки. Сейчас один бой продолжается.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 45 раз атаковал в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Проминь, Зверово, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка и в сторону Покровска, Торецкого, Новоекономического, Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника, пять боевых столкновений продолжается до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 137 оккупантов, из которых 82 — безвозвратно. Кроме того, украинские воины обезвредили одну пушку, четыре автомобиля, два мотоцикла, 12 беспилотных летательных аппаратов, терминал спутниковой связи, три антенны связи.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 33 атаки захватчиков в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Малеевка, Новоегоровка, Зеленое Поле, Запорожское, Обратное, Ольговское, Полтавка. Еще семь боевых столкновений продолжается.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки захватчика в сторону Антоновского моста. Враг нанес авиационные удары по населенному пункту Николаевка.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

