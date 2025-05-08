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Генштаб о ситуации на фронте: 154 боевых столкновения, 55 атак на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 672 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 154 боевых столкновения, больше всего – 55 – на Покровском направлении. Враг нанес ракетные и авиаудары, привлек дроны-камикадзе.

Генштаб о ситуации на фронте: 154 боевых столкновения, 55 атак на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 154 боевых столкновения. На Покровском направлении захватнические подразделения 55 раз пытались прорвать оборону, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 15 авиационных ударов, применив одну ракету и 25 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 830 дронов-камикадзе и совершили 2685 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

 - говорится в сводке.

На Харьковском направлении в течение дня наши войска отбили четыре атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении украинские защитники отбивали четыре штурма в районах Синьковки, Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 21 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодези, Зеленая Долина и Торское. Один бой продолжается до сих пор.

Пять штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Федоровки отбили украинские защитники на Северском направлении.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано шесть боевых столкновений в районах Часового Яра и Курдюмовки, из которых три продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Крымского и Торецка.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 55 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка. До сих пор продолжаются пять боестолкновений.

Сегодня на этом направлении, по предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 407 оккупантов, 225 из них — безвозвратно; уничтожили четыре автомобиля, 19 мотоциклов, терминал спутниковой связи и антенну БпЛА; также повредили танк и пять мотоциклов противника.

На Новопавловском направлении враг 25 раз атаковал вблизи Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного и Бурлацкого. Двадцать четыре атаки уже отбиты, одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районе Степового и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг совершил пять неудачных попыток продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 16 атак российских захватчиков, еще два боестолкновения незавершены. Кроме этого, враг нанес 8 авиационных ударов с применением 11 управляемых бомб, а также совершил 245 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности три — из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: за сутки ликвидировано 1200 оккупантов и 50 артсистем08.05.25, 08:03 • 4276 просмотров

Антонина Туманова

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