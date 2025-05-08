Генштаб про ситуацію на фронті: 154 бойові зіткнення, 55 атак на Покровському напрямку

$41.440.02
47.070.11
ukenru
Зеленський проводить телефонну розмову із Трампом
19:03 • 11409 перегляди

Зеленський проводить телефонну розмову із Трампом

17:55 • 25772 перегляди

Перший американський понтифік: що відомо про Папу Римського Лева XIV

Ексклюзив
8 травня, 13:38 • 73361 перегляди

Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених

8 травня, 13:00 • 127339 перегляди

ООН: квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні з вересня 2024 року

Ексклюзив
8 травня, 12:19 • 99721 перегляди

"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку

8 травня, 12:11 • 104629 перегляди

Глава СБУ Василь Малюк отримав звання Герой України

8 травня, 11:49 • 159383 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

8 травня, 11:18 • 107951 перегляди

ВР ратифікувала угоду України та США про копалини

8 травня, 10:52 • 123439 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

Ексклюзив
8 травня, 08:51 • 43166 перегляди

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+9°
1.3м/с
62%
749мм
Популярнi новини

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 105826 перегляди

Під Києвом чоловік розстріляв людей: є загиблі, іде спецоперація із затримання стрілка

8 травня, 13:30 • 28225 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 85817 перегляди

На Сумщині затримали жінку, яка намагалась продати немовля за 30 тисяч доларів

15:11 • 14030 перегляди

У Ватикані обрали нового Папу Римського: над Сикстинською капелою білий дим

16:12 • 62537 перегляди
Публікації

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 86077 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 106076 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

8 травня, 11:49 • 159383 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

8 травня, 10:52 • 123440 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

8 травня, 07:43 • 205753 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Фрідріх Мерц

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Харків

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

8 травня, 09:29 • 123992 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

8 травня, 08:37 • 137618 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 74329 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 103727 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 152001 перегляди
Актуальне

Сухий Су-30

Tesla Cybertruck

Telegram

Grand Theft Auto

Ядерна бомба B61

Генштаб про ситуацію на фронті: 154 бойові зіткнення, 55 атак на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 2196 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 154 бойові зіткнення, найбільше – 55 – на Покровському напрямку. Ворог завдав ракетних та авіаударів, залучив дрони-камікадзе.

Генштаб про ситуацію на фронті: 154 бойові зіткнення, 55 атак на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 154 бойових зіткнення. На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 55 разів намагалися прорвати оборону, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 15 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 25 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 830 дронів-камікадзе та здійснили 2685 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

 - йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку впродовж дня наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбивали чотири штурми у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 21 раз атакували позиції українців неподалік населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Один бій триває дотепер.

П’ять штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Федорівки відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість бойових зіткнень в районах Часового Яру та Курдюмівки, з яких три тривають дотепер.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Кримського та Торецька.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 55 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Гродівка, Миролюбівка, Даченське, Звірове, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка. Дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми підрахунками, українські воїни знешкодили 407 окупантів, 225 з них — безповоротно; знищили чотири автомобілі, 19 мотоциклів, термінал супутникового зв’язку та антену БпЛА; також пошкодили танк та п’ять мотоциклів противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 25 разів атакував поблизу Розливу, Новосілки, Новополя, Привільного та Бурлацького. Двадцять чотири атаки уже відбито, одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районі Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять невдалих спроб просунутись вперед.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 16 атак російських загарбників, ще два боєзіткнення незавершені. Крім цього, ворог завдав 8 авіаційних ударів із застосуванням 11 керованих бомб, а також здійснив 245 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога: за добу ліквідовано 1200 окупантів та 50 артсистем08.05.25, 08:03 • 4290 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Україна
Brent
$62.93
Bitcoin
$101,288.60
S&P 500
$5,700.44
Tesla
$287.90
Газ TTF
$35.34
Золото
$3,312.06
Ethereum
$2,118.19