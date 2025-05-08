Генштаб про ситуацію на фронті: 154 бойові зіткнення, 55 атак на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 154 бойових зіткнення. На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 55 разів намагалися прорвати оборону, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 15 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 25 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 830 дронів-камікадзе та здійснили 2685 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів - йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку впродовж дня наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбивали чотири штурми у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 21 раз атакували позиції українців неподалік населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Один бій триває дотепер.

П’ять штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Федорівки відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість бойових зіткнень в районах Часового Яру та Курдюмівки, з яких три тривають дотепер.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Кримського та Торецька.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 55 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Гродівка, Миролюбівка, Даченське, Звірове, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка. Дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми підрахунками, українські воїни знешкодили 407 окупантів, 225 з них — безповоротно; знищили чотири автомобілі, 19 мотоциклів, термінал супутникового зв’язку та антену БпЛА; також пошкодили танк та п’ять мотоциклів противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 25 разів атакував поблизу Розливу, Новосілки, Новополя, Привільного та Бурлацького. Двадцять чотири атаки уже відбито, одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районі Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять невдалих спроб просунутись вперед.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 16 атак російських загарбників, ще два боєзіткнення незавершені. Крім цього, ворог завдав 8 авіаційних ударів із застосуванням 11 керованих бомб, а також здійснив 245 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога: за добу ліквідовано 1200 окупантів та 50 артсистем