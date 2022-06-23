Генштаб: на Северодонецком направлении противник овладел населенными пунктами Лоскутовка, Рай-Александровка

Детали

На Волынском и Полесском направлениях, в период 22 июня – 1 июля 2022 в Гомельской области, вблизи государственной границы с Украиной, будет продолжаться мобилизационное обучение вооруженных сил республики беларусь. Во время него планируется отработать вопрос призыва военнообязанных запаса.

В рамках мероприятий боевой подготовки также проводятся учения с подразделениями сил специальных операций беларуси с привлечением инструкторов вооруженных сил российской федерации. Основное внимание уделяется ведению диверсионно-разведывательной деятельности.

На Северском направлении подразделения противника продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг содержит три батальонных тактических групп из состава 1 танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск. Совершенствует оборонные позиции в районе населенного пункта Теткино Курской области.

Агрессор продолжает обстрелы подразделений Сил обороны в приграничных районах Сумской области.

На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредотачивают на недопущении выхода Сил обороны в тыл группировки оккупационных войск, действующей на Славянском направлении. Противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Байрак и Рубежное.

На Славянском направлении группировки агрессора основные усилия сосредотачивают на улучшении тактического положения и выявлении слабых мест в обороне наших войск. Враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В целях усиления группировки войск в районе города Изюм противник переместил в два танковых подразделения. Оккупанты планируют применить тяжелые огнеметные системы на Славянском направлении.

На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над городом Северодонецк, ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районе города Лисичанск и блокировании основных логистических путей.

На Северодонецком направлении противник овладел населенными пунктами Лоскутовка, Рай-Александровка. Ведёт штурмовые действия с целью установления контроля за населенным пунктом Сиротино. Осуществляет подготовительные мероприятия к форсированию реки Северский Донец.

На Бахмутском направлении оккупанты ведут наступательные действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Волчеяровка. Пытаются овладеть господствующими высотами в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут – Лисичанск. Для усиления группировки на указанном направлении, в район населенного пункта Новотошковское, враг перебросил в одну батальонную тактическую группу из состава Центрального военного округа.

На Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Осуществляет обстрелы с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их опрокидывания на другие направления.

На Южнобужском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Осуществляют инженерное оборудование позиций.

На Николаевском направлении враг развернул в определенных районах артиллерийские подразделения. В дальнейшем не исключаются попытки ведения штурмовых действий по направлениям Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупарево с целью выхода на административные границы Херсонской области.

На Криворожском направлении агрессор осуществляет инженерное усовершенствование позиций.

Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведению разведки. Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится пять носителей крылатых ракет морского базирования типа “Калибр” (суммарный залп – до 40 ракет).

Наши подразделения продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям.

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