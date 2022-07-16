Генштаб: на Южнобужском направлении враг вел разведку БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. На Южнобужском направлении противник вел воздушную разведку БпЛА. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Мураховка, Квитневое, Оленевка, Степная Долина, Александровка и Таврическое. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и деятельности подразделений вооруженных сил республики беларусь в приграничных с Украиной районах не отмечена.
На Северском направлении враг обстрелял из минометов позиции наших войск вблизи Заруцкого, Старикового и Строительного Сумской области.
На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар неподалеку от Мосьпаново. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Питомник, Новопокровка, Протоповка, Русские Тишки, Дуванка и Коробочкино.
На Славянском направлении нанес авиаудар близ Богородичного.
Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Дибровно, Чеполь, Константиновка, Новониколаевка, Мазановка, Богородичное, Никольское и Гусаровка.
На Донецком направлении враг обстрелял районы Закотного, Северского, Григорьевки, Татьяновки, Донецкого и Райгородка.
Штурмовые действия оккупантов в направлении Спорное –Ивано-Дарьевка наши защитники успешно отбили.
На Бахмутском направлении противник нанес авиационных ударов недалеко от Берестового и Нью-Йорка. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Соледар, Звановка, Семигорье.
Вражеские попытки штурма в направлениях Доломитное – Новолуганское и Доломитное – Семигорье под точным огнем украинских воинов захлебнулись. Такая же участь постигла оккупантов в направлении Роты – Вершина. Противник отошел. После перегруппировки возобновило наступление на Углегорскую ТЭС, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей враг нанес авиаудары вблизи Авдеевки. Вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Павловка, Золотая Нива, Времовка, Новополь, Железнодорожное, Новояковловка и Малиновка.
На Южнобужском направлении противник вел воздушную разведку БпЛА. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Мураховка, Квитневое, Оленевка, Степная Долина, Александровка и Таврическое.
В целях вывоза захваченного имущества морским путем русские оккупанты пытаются возобновить деятельность морских портов на побережье Азовского моря. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживают три носителя высокоточного оружия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты предприняли попытку добить те остатки техники, которые брошены ими на острове Змеином – ОК "Юг"