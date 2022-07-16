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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: на Южнобужском направлении враг вел разведку БПЛА

Генштаб: на Южнобужском направлении враг вел разведку БПЛА

Киев • УНН

 • 112660 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. На Южнобужском направлении противник вел воздушную разведку БпЛА. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Мураховка, Квитневое, Оленевка, Степная Долина, Александровка и Таврическое. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и деятельности подразделений вооруженных сил республики беларусь в приграничных с Украиной районах не отмечена.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов позиции наших войск вблизи Заруцкого, Старикового и Строительного Сумской области.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар неподалеку от Мосьпаново. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Питомник, Новопокровка, Протоповка, Русские Тишки, Дуванка и Коробочкино.

На Славянском направлении нанес авиаудар близ Богородичного.

Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Дибровно, Чеполь, Константиновка, Новониколаевка, Мазановка, Богородичное, Никольское и Гусаровка.

На Донецком направлении враг обстрелял районы Закотного, Северского, Григорьевки, Татьяновки, Донецкого и Райгородка.

Штурмовые действия оккупантов в направлении Спорное –Ивано-Дарьевка наши защитники успешно отбили.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационных ударов недалеко от Берестового и Нью-Йорка. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Соледар, Звановка, Семигорье.

Вражеские попытки штурма в направлениях Доломитное – Новолуганское и Доломитное –  Семигорье под точным огнем украинских воинов захлебнулись. Такая же участь постигла оккупантов в направлении Роты – Вершина. Противник отошел. После перегруппировки возобновило наступление на Углегорскую ТЭС, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью вытеснения наших подразделений из занятых рубежей враг нанес авиаудары вблизи Авдеевки. Вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Павловка, Золотая Нива, Времовка, Новополь, Железнодорожное, Новояковловка и Малиновка.

На Южнобужском направлении противник вел воздушную разведку БпЛА. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Мураховка, Квитневое, Оленевка, Степная Долина, Александровка и Таврическое.

В целях вывоза захваченного имущества морским путем русские оккупанты пытаются возобновить деятельность морских портов на побережье Азовского моря. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживают три носителя высокоточного оружия.

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