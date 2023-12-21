Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 350 тысяч

Страны Балтии почти на год ускоряют процесс отсоединения электросетей от россии

Страны Балтии планируют отсоединить свои энергосистемы от российских раньше, чем планировалось, - в феврале 2025 года, а не в конце 2025 года. Эти усилия направлены на то, чтобы покончить с энергетической зависимостью от россии.