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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 297 тысяч

Киев • УНН

 • 175442 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 297 120 человек, 5141 танка и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 297 тысяч

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 297 120 (+810) человек,
  • танков - 5141 (+29),
  • боевых бронированных машин - 9715 (+18),
  • артиллерийских систем – 7155 (+30),
  • РСЗВ – 834 (+1),
  • средств ПВО - 556 (+2),
  • самолетов – 320 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5389 (+17),
  • крылатых ракет - 1538 (+0),
  • кораблей/катеров - 20 (+0),
  • подводных лодок - 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9507 (+33),
  • специальной техники - 1010 (+3).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения врага.

Украинские Национальные Новости

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