Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 297 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 297 120 человек, 5141 танка и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 297 120 (+810) человек,
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- танков - 5141 (+29),
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- боевых бронированных машин - 9715 (+18),
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- артиллерийских систем – 7155 (+30),
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- РСЗВ – 834 (+1),
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- средств ПВО - 556 (+2),
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- самолетов – 320 (+0),
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- вертолетов – 324 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5389 (+17),
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- крылатых ракет - 1538 (+0),
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- кораблей/катеров - 20 (+0),
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- подводных лодок - 1 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9507 (+33),
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- специальной техники - 1010 (+3).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения врага.