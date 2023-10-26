Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника", - йдеться у повідомленні.
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У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ уразили 3 склади боєприпасів, 6 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію ППО противника.
Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.
Нагадаємо
Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян та три удари — по зенітно-ракетних комплексах російської армії.