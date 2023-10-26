Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск поразили 3 склада боеприпасов, 6 артиллерийских средств и радиолокационную станцию ПВО противника.
За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.
Напомним
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян и три удара — по зенитно-ракетным комплексам российской армии.