Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 297 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 297 120 осіб, 5141 танка та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 297 120 (+810) осіб,
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- танків ‒ 5141 (+29),
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- бойових броньованих машин ‒ 9715 (+18),
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- артилерійських систем – 7155 (+30),
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- РСЗВ – 834 (+1),
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- засобів ППО ‒ 556 (+2),
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- літаків – 320 (+0),
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- гелікоптерів – 324 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5389 (+17),
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- крилатих ракет ‒ 1538 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 20 (+0),
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- підводних човнів - 1 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 9507 (+33),
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- спеціальної техніки ‒ 1010 (+3).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження ворога.