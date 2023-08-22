Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 258 тысяч

КИЕВ. 22 августа. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 258 340 человек, 4362 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.