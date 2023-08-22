Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 258 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 258 340 человек, 4362 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 22.08.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 258 340 (+410) человек ликвидировано,
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- танков - 4362 (+4) ед.,
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- боевых бронированных машин - 8476 (+27) ед.,
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- артиллерийских систем – 5295 (+31) ед.,
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- РСЗО – 721 (+2) ед.,
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- средств ПВО - 491 (+2) ед.,
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- самолетов – 315 (+0) ед.,
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- вертолетов – 316 (+0) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4312 (+3) ед.,
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- крылатых ракет - 1406 (+0) ед.,
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- кораблей/катеров - 18 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 7722 (+30) ед.,
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- специальной техники - 797 (+3) ед.
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения врага.