Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 258 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 258 340 осіб, 4362 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 22.08.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 258 340 (+410) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 4362 (+4) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 8476 (+27) од.,
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- артилерійських систем – 5295 (+31) од.,
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- РСЗВ – 721 (+2) од.,
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- засобів ППО ‒ 491 (+2) од.,
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- літаків – 315 (+0) од.,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4312 (+3) од.,
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- крилатих ракет ‒ 1406 (+0) од.,
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од.,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 7722 (+30) од.,
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- спеціальної техніки ‒ 797 (+3) од.
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження ворога.