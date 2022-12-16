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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 97 тысяч

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 97 тысяч

Киев • УНН

 • 467831 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 97 270 человек, 2980 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 16.12.2022 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 97 270 (+680) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2980 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5952 (+6) ед,
  • артиллерийские системы – 1946 (+3) ед,
  • РСЗО – 410 (+4) ед,
  • средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
  • самолетов – 281 (+0) ед,
  • вертолетов – 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+4),
  • крылатые ракеты ‒ 592 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4563 (+0) ед.,
  • специальная техника – 172 (+0).

Дополнение

За данными Генштаба, с целью пополнения потерь российских оккупантов продолжается агитация военных срочной службы на службу по контракту.

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