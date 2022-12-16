Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 97 тысяч

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 16.12.2022 ориентировочно составляли:



личного состава – около 97 270 (+680) человек ликвидировано,



танков ‒ 2980 (+5) ед,



боевых бронированных машин ‒ 5952 (+6) ед,



артиллерийские системы – 1946 (+3) ед,



РСЗО – 410 (+4) ед,



средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,



самолетов – 281 (+0) ед,



вертолетов – 264 (+0) ед,



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+4),



крылатые ракеты ‒ 592 (+0),



корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,



автомобильной техники и автоцистерн – 4563 (+0) ед.,



специальная техника – 172 (+0).



Дополнение

За данными Генштаба, с целью пополнения потерь российских оккупантов продолжается агитация военных срочной службы на службу по контракту.