Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 97 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 97 270 человек, 2980 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 16.12.2022 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 97 270 (+680) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2980 (+5) ед,
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- боевых бронированных машин ‒ 5952 (+6) ед,
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- артиллерийские системы – 1946 (+3) ед,
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- РСЗО – 410 (+4) ед,
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- средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
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- самолетов – 281 (+0) ед,
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- вертолетов – 264 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+4),
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- крылатые ракеты ‒ 592 (+0),
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- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4563 (+0) ед.,
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- специальная техника – 172 (+0).
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Дополнение
За данными Генштаба, с целью пополнения потерь российских оккупантов продолжается агитация военных срочной службы на службу по контракту.