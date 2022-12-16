Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 97 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 97 270 осіб, 2980 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 16.12.2022 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 97 270 (+680) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2980 (+5) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 5952 (+6) од,
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- артилерійських систем – 1946 (+3) од,
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- РСЗВ – 410 (+4) од,
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- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
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- літаків – 281 (+0) од,
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- гелікоптерів – 264 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+4),
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- крилаті ракети ‒ 592 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 (+0) од,
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- спеціальна техніка ‒ 172 (+0).
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Доповнення
За даними Генштабу, з метою поповнення втрат російських окупантів продовжується агітація військових строкової служби на службу за контрактом.