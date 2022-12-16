Генштаб: з метою поповнення втрат окупантів продовжується агітація військових на службу за контрактом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. З метою поповнення втрат російських окупантів продовжується агітація військових строкової служби на службу за контрактом. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"З метою поповнення поточних втрат окупантів продовжується агітація військовослужбовців строкової служби на службу за контрактом. Зокрема, такі процеси тривають у підрозділах 1-ї танкової армії західного військового округу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
За уточненою інформацією, 14 грудня, в районі населеного пункту Токмак Запорізької області, Сили оборони знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. Близько 180 військовослужбовців противника отримали поранення. У Лазурному Херсонської області було знищено до 30 окупантів. Крім того, відзначається робота російських мобільних крематоріїв у місті Токмак.