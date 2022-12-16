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Генштаб: с целью пополнения потерь оккупантов продолжается агитация военных на службу по контракту

Киев • УНН

 • 461290 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. С целью пополнения утрат российских оккупантов продолжается агитация военных срочной службы на службу по контракту. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"С целью пополнения текущих потерь оккупантов продолжается агитация военнослужащих срочной службы на службу по контракту. В частности, такие процессы продолжаются в подразделениях 1-й танковой армии западного военного округа", - говорится в сообщении.

Напомним 

По уточненной информации, 14 декабря, в районе населенного пункта Токмак Запорожской области, Силы обороны уничтожили до 10 единиц военной техники разного типа. Около 180 военнослужащих противника получили ранения. В Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 оккупантов. Кроме того, отмечается работа российских мобильных крематориев в Токмаке.

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