Генштаб: с целью пополнения потерь оккупантов продолжается агитация военных на службу по контракту

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"С целью пополнения текущих потерь оккупантов продолжается агитация военнослужащих срочной службы на службу по контракту. В частности, такие процессы продолжаются в подразделениях 1-й танковой армии западного военного округа", - говорится в сообщении.

Напомним

По уточненной информации, 14 декабря, в районе населенного пункта Токмак Запорожской области, Силы обороны уничтожили до 10 единиц военной техники разного типа. Около 180 военнослужащих противника получили ранения. В Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 оккупантов. Кроме того, отмечается работа российских мобильных крематориев в Токмаке.