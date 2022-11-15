Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 82 тысячи

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.11 ориентировочно составляли:



личного состава – около 82 080 (+710) человек ликвидировано,



танков ‒ 2861 (+13),



боевых бронированных машин ‒ 5773 (+25),



артиллерийских систем – 1850 (+11),



РСЗО – 393 (+0),



средств ПВО ‒ 208 (+2),



самолетов – 278 (+0),



вертолетов – 261 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1511 (+2),



крылатых ракет ‒ 399 (+0),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4351 (+35),



специальной техники – 160 (+0).



Дополнение

Украинские защитники уничтожили ЗРК "Тор-М2" и три единицы автобронетехники врага на юге.