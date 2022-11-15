Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 82 тысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 82 080 человек, 2861 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.11 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 82 080 (+710) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2861 (+13),
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- боевых бронированных машин ‒ 5773 (+25),
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- артиллерийских систем – 1850 (+11),
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- РСЗО – 393 (+0),
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- средств ПВО ‒ 208 (+2),
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- самолетов – 278 (+0),
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- вертолетов – 261 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1511 (+2),
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- крылатых ракет ‒ 399 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4351 (+35),
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- специальной техники – 160 (+0).
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Дополнение
Украинские защитники уничтожили ЗРК "Тор-М2" и три единицы автобронетехники врага на юге.