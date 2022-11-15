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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 82 тисячі

Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 82 тисячі

Київ • УНН

 • 267267 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 82 080 осіб, 2861 танка та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.11 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 82 080 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2861 (+13),
  • бойових броньованих машин ‒ 5773 (+25),
  • артилерійських систем – 1850 (+11),
  • РСЗВ – 393 (+0),
  • засобів ППО ‒ 208 (+2),
  • літаків – 278 (+0),
  • гелікоптерів – 261 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1511 (+2),
  • крилатих ракет ‒ 399 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4351 (+35),
  • спеціальної техніки ‒ 160 (+0).

Доповнення

Українські захисники знищили ЗРК "Тор-М2" та три одиниці авто-бронетехніки ворога на півдні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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