Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 82 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 82 080 осіб, 2861 танка та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.11 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 82 080 (+710) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2861 (+13),
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- бойових броньованих машин ‒ 5773 (+25),
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- артилерійських систем – 1850 (+11),
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- РСЗВ – 393 (+0),
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- засобів ППО ‒ 208 (+2),
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- літаків – 278 (+0),
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- гелікоптерів – 261 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1511 (+2),
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- крилатих ракет ‒ 399 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4351 (+35),
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- спеціальної техніки ‒ 160 (+0).
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Доповнення
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