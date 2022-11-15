Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 82 тисячі

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.11 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 82 080 (+710) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2861 (+13),



бойових броньованих машин ‒ 5773 (+25),



артилерійських систем – 1850 (+11),



РСЗВ – 393 (+0),



засобів ППО ‒ 208 (+2),



літаків – 278 (+0),



гелікоптерів – 261 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1511 (+2),



крилатих ракет ‒ 399 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4351 (+35),



спеціальної техніки ‒ 160 (+0).



Доповнення

Українські захисники знищили ЗРК "Тор-М2" та три одиниці авто-бронетехніки ворога на півдні.