Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 88 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 87 900 человек, 2908 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.11 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 87 900 (+590) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2908 (+3),
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- боевых бронированных машин ‒ 5861 (+5),
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- артиллерийских систем – 1899 (+2),
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- РСЗО – 395 (+0),
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- средств ПВО ‒ 209 (+0),
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- самолетов – 278 (+0),
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- вертолетов – 261 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0),
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- крылатых ракет ‒ 531 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4416 (+4),
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- специальной техники – 163 (+0).
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Дополнение
ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 10 населенных пунктов Донецкой области.