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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 88 тысячам

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 88 тысячам

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 87 900 человек, 2908 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.11 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 87 900 (+590) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2908 (+3),
  • боевых бронированных машин ‒ 5861 (+5),
  • артиллерийских систем – 1899 (+2),
  • РСЗО – 395 (+0),
  • средств ПВО ‒ 209 (+0),
  • самолетов – 278 (+0),
  • вертолетов – 261 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0),
  • крылатых ракет ‒ 531 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4416 (+4),
  • специальной техники – 163 (+0).

Дополнение

ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 10 населенных пунктов Донецкой области.

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