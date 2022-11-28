Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 88 тысячам

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 87 900 человек, 2908 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.