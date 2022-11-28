Генштаб: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 88 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 87 900 осіб, 2908 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.11 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 87 900 (+590) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2908 (+3),
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- бойових броньованих машин ‒ 5861 (+5),
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- артилерійських систем – 1899 (+2),
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- РСЗВ – 395 (+0),
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- засобів ППО ‒ 209 (+0),
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- літаків – 278 (+0),
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- гелікоптерів – 261 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
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- крилатих ракет ‒ 531 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4),
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- спеціальної техніки ‒ 163 (+0).
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Доповнення
ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 10 населених пунктів Донецької області.