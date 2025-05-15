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Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации
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Генштаб: более половины боев сегодня - на двух направлениях

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Сегодня на фронте произошло 73 боевых столкновения, более половины из них пришлось на Покровское и Новопавловское направления. ВСУ отбивают атаки врага и сдерживают наступление.

Генштаб: более половины боев сегодня - на двух направлениях

Более половины из 73 боев на фронте произошли сегодня на Покровском и Новопавловском направлениях, сообщили в сводке на 16 часов 15 мая в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. В настоящее время произошло 73 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как отмечается, пострадали громады населенных пунктов Барановка, Чуйковка, Порозок, Проходы, Дмитровка, Новодмитровка, Пономаренки Сумской области.

Ситуация по направлениям

Пять атак врага отбили украинские подразделения на Харьковском направлении, в районах Волчанска, Глубокого и в сторону Высокой Яруги и Кудеевки.

На Купянском направлении украинцы отбивают два штурма в сторону Песчаного и в районе Кругляковки.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила восемь атак на позиции наших войск вблизи Редкодуба, Колодезей и в направлениях Новоплатоновки, Нового Мира, Зеленой Долины. Два из них еще продолжаются.

Войска оккупантов ищут слабые места в нашей обороне вблизи Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского на Сиверском направлении. Наши подразделения успешно отбили две из трех вражеских атак, один бой продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районах Часового Яра и Курдюмовки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении наши защитники отбили один штурм агрессора. Противник пытался продвигаться вперед в районе Торецка.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и в направлениях Зари, Старой Николаевки.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 19 атак противника, еще восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Привольное и Вольное Поле. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиационному удару подверглись Новополь, Новодаровка и Темировка.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми авиаракетами по Высокому, наступательных действий противника на направлении не зафиксировано.

На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма в районах Малых Щербаков и Степного. Авиаударам подверглись Новояковлевка и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Казацкому.

"На Курском направлении с начала суток произошло восемь боестолкновений, из которых четыре - продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив семь управляемых бомб, и совершил 123 артиллерийских обстрела", - сказано в сводке.

На остальных направлениях, как указано, - без особых изменений.

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1220 россиян, 8 танков и вертолет15.05.25, 07:49 • 7756 просмотров

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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