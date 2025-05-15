Генштаб: более половины боев сегодня - на двух направлениях
Киев • УНН
Сегодня на фронте произошло 73 боевых столкновения, более половины из них пришлось на Покровское и Новопавловское направления. ВСУ отбивают атаки врага и сдерживают наступление.
Более половины из 73 боев на фронте произошли сегодня на Покровском и Новопавловском направлениях, сообщили в сводке на 16 часов 15 мая в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. В настоящее время произошло 73 боевых столкновения
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как отмечается, пострадали громады населенных пунктов Барановка, Чуйковка, Порозок, Проходы, Дмитровка, Новодмитровка, Пономаренки Сумской области.
Ситуация по направлениям
Пять атак врага отбили украинские подразделения на Харьковском направлении, в районах Волчанска, Глубокого и в сторону Высокой Яруги и Кудеевки.
На Купянском направлении украинцы отбивают два штурма в сторону Песчаного и в районе Кругляковки.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила восемь атак на позиции наших войск вблизи Редкодуба, Колодезей и в направлениях Новоплатоновки, Нового Мира, Зеленой Долины. Два из них еще продолжаются.
Войска оккупантов ищут слабые места в нашей обороне вблизи Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского на Сиверском направлении. Наши подразделения успешно отбили две из трех вражеских атак, один бой продолжается.
На Краматорском направлении оккупанты четыре раза пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районах Часового Яра и Курдюмовки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Торецком направлении наши защитники отбили один штурм агрессора. Противник пытался продвигаться вперед в районе Торецка.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и в направлениях Зари, Старой Николаевки.
Силы обороны сдерживают натиск и отбили 19 атак противника, еще восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Новопавловском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Привольное и Вольное Поле. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиационному удару подверглись Новополь, Новодаровка и Темировка.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми авиаракетами по Высокому, наступательных действий противника на направлении не зафиксировано.
На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма в районах Малых Щербаков и Степного. Авиаударам подверглись Новояковлевка и Малые Щербаки.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Казацкому.
"На Курском направлении с начала суток произошло восемь боестолкновений, из которых четыре - продолжаются. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив семь управляемых бомб, и совершил 123 артиллерийских обстрела", - сказано в сводке.
На остальных направлениях, как указано, - без особых изменений.
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Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений.