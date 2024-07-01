Генштаб: 142 боя произошло на фронте за сутки, 42 штурма отбито на Покровском направлении
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте произошло 142 боевых столкновения, в том числе 42 штурма отбито на Покровском направлении, на фоне продолжающихся боев на многих участках фронта.
На фронте за прошедшие сутки произошло 142 боя, причем 42 штурмовых действия отбиты на Покровском направлении, на Харьковском направлении бои шли в районах Липцов, Волчанска и Глубокого, сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке на 8 часов 1 июля, пишет УНН.
Детали
"За прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения", - говорится в сообщении.
По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением четырех ракет, 59 авиационных ударов (суммарно 89 КАБ), совершил почти 4600 обстрелов, 94 из них - из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, склад боеприпасов, одно средство ПВО и 16 районов сосредоточения личного состава противника.
Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло 16 боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое.
На Купянском направлении количество атак за сутки составило 10. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки и Песчаного Харьковской области; Стельмаховки Луганской области.
На Лиманском направлении наши войска отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.
На Северском направлении Силами обороны отражено восемь штурмовых действий вблизи Спирного, Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.
На Краматорском направлении Силы обороны остановили 10 попыток противника прорвать оборону в районах Клещеевки, Нового и Часового Яра Донецкой области.
На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку населенных пунктов Пивденное, Северное и Торецк.
На Покровском направлении нашими защитниками отражено 42 штурмовые действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Прогресс, Новоселовка Первая и Сокол Донецкой области, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Времовском направлении агрессор совершил 12 штурмов наших позиций возле Водяного, Константиновки и Макаровки Донецкой области.
На Гуляйпольском направлении противник пытался наступать неподалеку от Чаривного Запорожской области.
На Ореховском направлении состоялось три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Работино Запорожской области.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
"В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - указали в Генштабе.
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