Генштаб: 117 боевых столкновений на фронте, 41 атака на Покровском направлении
Киев • УНН
В течение суток на фронте произошло 117 боевых столкновений. Больше всего атак, 41, зафиксировано на Покровском направлении, где продолжаются ожесточенные бои.
С начала суток на фронте произошло 117 боевых столкновений. На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 41 попытку потеснить украинских защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
От циничных обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности: Стариково, Марьино, Миропольское, Новодмитровка, Петрушевка Сумской области; ударам управляемыми авиабомбами подверглись районы населенных пунктов Новая Слобода, Бруски, Бояро-Лежачи Сумской области
На Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки агрессора, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.
На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия неподалеку от Синьковки, Степовой Новоселовки и Новой Кругляковки. Сейчас продолжается бой.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 17 раз вблизи населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодези, Зеленая Долина и Торское. До сих пор продолжаются два боестолкновения.
Два штурмовых действия врага остановили наши воины на Северском направлении в районе Белогоровки и Федоровки.
На Краматорском направлении украинские защитники отбили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Часового Яра и Курдюмовки.
На Торецком направлении противник пять раз атаковал в районах Крымского и Торецка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 41 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверово, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 32 атаки, девять боестолкновений до сих пор продолжаются.
Сегодня на Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал вблизи населенных пунктов Разлив, Новоселка, Новополь, Привольное и Бурлацкое. Три боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах Степового и Щербаков.
На Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки продвинуться вперед.
На Гуляйпольском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил.
На Курском направлении украинские защитники отбили семь атак россиян. С начала суток противник нанес 7 авиационных ударов, в общем сбросил по позициям наших войск и населенных пунктах десять управляемых авиационных бомб, и совершил 149 артиллерийских обстрелов.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.
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