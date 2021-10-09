Генсек ООН осудил теракт в мечети в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает варварской атакой теракт в шиитской мечети в афганском Кундузе. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик, передает УНН.
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“Генеральный секретарь ООН осуждает эту варварскую атаку, выражает свои соболезнования семьям погибших”, — сказал Дюжаррик.
В распространенном заявлении Гутерриша отмечается, что это уже третья атака на религиозные объекты в стране менее чем за неделю. “Нападения на мирных граждан, которые реализуют свое право на свободное вероисповедание, являются нарушением основополагающих прав человека и международного гуманитарного права. Организаторы должны быть преданы правосудию”, — говорится в тексте.
Напомним
Около 100 человек погибли, десятки получили ранения в пятницу в результате мощного взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана.
По данным информационного агентства Aamaj News, нападение было совершено около 13:30 по местному времени (12:00 по времени Киева) при большом скоплении людей, которые собрались на пятничную молитву. Согласно предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри мечети.
Впоследствии ИГ взяло ответственность за теракт в мечети в афганском городе Кундуз.