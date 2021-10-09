Генсек ООН засудив теракт в мечеті в Афганістані

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“Генеральний секретар ООН засуджує цю варварську атаку, висловлює свої співчуття сім’ям загиблих”, — сказав Дюжаррік.

У поширеній заяві Гутерріша відзначається, що це вже третя атака на релігійні об’єкти в країні менш ніж за тиждень. “Напади на мирних громадян, які реалізують своє право на вільне віросповідання, є порушенням основоположних прав людини і міжнародного гуманітарного права. Організатори повинні бути віддані правосуддю”, — йдеться в тексті.

Нагадаємо

Близько 100 людей загинули, десятки отримали поранення в п’ятницю в результаті потужного вибуху в шиїтській мечеті Сеїд-Абад в провінції Кундуз на півночі Афганістану.

За даними інформаційного агентства Aamaj News, напад було скоєно близько 13:30 за місцевим часом (12:00 за часом Києва) при великому скупченні людей, які зібралися на п’ятничну молитву. Згідно з попередніми даними, терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій, перебуваючи всередині мечеті.

Згодом ІД взяла відповідальність за теракт у мечеті в афганському місті Кундуз.