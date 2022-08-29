Генсек ООН призвал мир навсегда отказаться от ядерного оружия

Цитата

"Наш мир достаточно долго был заложником ядерного оружия. Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности. По замыслу, их единственным результатом является разрушение. Давайте обеспечим прекращение испытаний и отдадим ядерное оружие в историю – раз и навсегда", – написал Гутерриш.

Напомним

россия заблокировала итоговый документ конференции ООН о ядерном оружии с критикой оккупации ЗАЭС.