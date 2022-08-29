Генсек ООН призвал мир навсегда отказаться от ядерного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир оставить ядерное оружие в истории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его Twitter.
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"Наш мир достаточно долго был заложником ядерного оружия. Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности. По замыслу, их единственным результатом является разрушение. Давайте обеспечим прекращение испытаний и отдадим ядерное оружие в историю – раз и навсегда", – написал Гутерриш.
Напомним
россия заблокировала итоговый документ конференции ООН о ядерном оружии с критикой оккупации ЗАЭС.