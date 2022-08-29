Генсек ООН закликав світ назавжди відмовитися від ядерної зброї

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"Наш світ досить довго був заручником ядерної зброї. Ці пристрої смерті не гарантують ні перемоги, ні безпеки. За задумом, їхнім єдиним результатом є руйнування. Давайте забезпечимо припинення випробувань та віддамо ядерну зброю в історію – раз і назавжди", – написав Гутерреш.

Нагадаємо

росія заблокувала підсумковий документ конференції ООН про ядерну зброю з критикою окупації ЗАЕС.