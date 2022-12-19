Генсек ООН выступил за введение норм ответственности для соцсетей

Детали

Глава ООН обратился к представителям медиа, что именно они несут ответственность за опубликованную информацию и нужны для этого “ясные правила”, поскольку соцсети такой ответственности не несут.

Цитата

“Вопрос состоит в том, чтобы были ясные правила, которые необходимо установить в плане ответственности платформ социальных сетей. В новостных агентствах, газетах, ТВ вы несете ответственность за то, что публикуете. Социальные сети не несут законной ответственности за то, что публикуют. Нам нужно создать некоторые формы регулирования, которые прояснят ответственность”, — отметил генсек ООН.

Добавим

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш утверждает, что переговоры о мире между Украиной и Россией не будут возможны в ближайшей перспективе. В то же время, он выразил надежду, что война может завершиться до конца 2023 года.