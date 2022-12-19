Генсек ООН выступил за введение норм ответственности для соцсетей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым установить понятные правила ответственной деятельности социальных сетей.
Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.
Детали
Глава ООН обратился к представителям медиа, что именно они несут ответственность за опубликованную информацию и нужны для этого “ясные правила”, поскольку соцсети такой ответственности не несут.
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“Вопрос состоит в том, чтобы были ясные правила, которые необходимо установить в плане ответственности платформ социальных сетей. В новостных агентствах, газетах, ТВ вы несете ответственность за то, что публикуете. Социальные сети не несут законной ответственности за то, что публикуют. Нам нужно создать некоторые формы регулирования, которые прояснят ответственность”, — отметил генсек ООН.
Добавим
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш утверждает, что переговоры о мире между Украиной и Россией не будут возможны в ближайшей перспективе. В то же время, он выразил надежду, что война может завершиться до конца 2023 года.