Генсек ООН виступив за запровадження норм відповідальності для соцмереж

Деталі

Голова ООН звернувся до представників медіа, що саме вони несуть відповідальність за опубліковану інформацію і треба для цього "ясні правила", оскільки соцмережі такої відповідальності не несуть.

Цитата

"Питання полягає в тому, щоб були ясні правила, які необхідно встановити в плані відповідальності платформ соціальних мереж. У агентствах новин, газетах, ТБ ви несете відповідальність за те, що публікуєте. Соціальні мережі не несуть законної відповідальності за те, що публікують. Нам потрібно створити деякі форми регулювання, які прояснять відповідальність", - зазначив генсек ООН.

Додамо

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш стверджує, що переговори про мир між Україною та Росією не будуть можливі у найближчій перспективі. Водночас він висловив сподівання, що війна може завершитися до кінця 2023 року.