Генсек ООН виступив за запровадження норм відповідальності для соцмереж
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає за необхідне встановити зрозумілі правила відповідальної діяльності соціальних мереж.
Про це він заявив під час брифінгу, передає УНН.
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Голова ООН звернувся до представників медіа, що саме вони несуть відповідальність за опубліковану інформацію і треба для цього "ясні правила", оскільки соцмережі такої відповідальності не несуть.
Цитата
"Питання полягає в тому, щоб були ясні правила, які необхідно встановити в плані відповідальності платформ соціальних мереж. У агентствах новин, газетах, ТБ ви несете відповідальність за те, що публікуєте. Соціальні мережі не несуть законної відповідальності за те, що публікують. Нам потрібно створити деякі форми регулювання, які прояснять відповідальність", - зазначив генсек ООН.
Додамо
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш стверджує, що переговори про мир між Україною та Росією не будуть можливі у найближчій перспективі. Водночас він висловив сподівання, що війна може завершитися до кінця 2023 року.