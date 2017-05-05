Генсек ООН приветствовал подписание меморандума о зонах безопасности в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал достижение соглашения о создании зон безопасности в некоторых районах Сирии, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Это будет иметь решающее значение, если это соглашение действительно сможет улучшить жизнь сирийцев", - говорится в заявлении генсека.
Как сообщал УНН, вчера, 4 мая, представители России, Турции и Ирана подписали меморандум о создании зон безопасности в Сирии.