Генсек ООН привітав підписання меморандуму про зони безпеки в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав досягнення угоди про створення зон безпеки в деяких районах Сирії, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Це буде мати вирішальне значення, якщо ця угода справді зможе поліпшити життя сирійців”, — йдеться в заяві Генсека.
Як повідомляв УНН, вчора, 4 травня, представники Росії, Туреччини і Ірану підписали меморандум про створення зон безпеки в Сирії.