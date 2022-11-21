Генсек НАТО отказался от диалога с россией из-за ее агрессии в Украине

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“Пока россия будет продолжать так вести себя по отношению к Украине, у нас не получиться построить содержательный диалог”, – заявил Столтенберг.

Напомним

Йенс Столтенберг уверен, что война между россией и Украиной завершится мирными переговорами.

Генсек НАО отметил, если Украина не будет сопротивляться, она перестанет существовать как независимое и суверенное государство. Поэтому, по его словам, решение о завершении войны должно быть обоюдным.