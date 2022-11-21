Генсек НАТО відмовився від діалогу з росією через її агресію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг категорично відмовився від перемовин з росією, доки вона не припинить війну в Україні. Про це він заявив під час Парламентської асамблеї НАТО в Мадриді, передає кореспондент УНН.
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“Доки росія продовжуватиме так поводитися щодо України, в нас не вийти збудувати змістовний діалог”, – заявив Столтенберг.
Нагадаємо
Єнс Столтенберг упевнений, що війна між росією та Україною завершиться мирними переговорами.
Генсек НАО зазначив, якщо Україна не чинитиме опір, вона припинить існувати як незалежна та суверенна держава. Тому, за його словами, рішення про завершення війни має бути обопільним.