Генсек НАТО відмовився від діалогу з росією через її агресію в Україні

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“Доки росія продовжуватиме так поводитися щодо України, в нас не вийти збудувати змістовний діалог”, – заявив Столтенберг.

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Єнс Столтенберг упевнений, що війна між росією та Україною завершиться мирними переговорами.

Генсек НАО зазначив, якщо Україна не чинитиме опір, вона припинить існувати як незалежна та суверенна держава. Тому, за його словами, рішення про завершення війни має бути обопільним.