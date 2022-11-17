Генсек НАТО: війна має завершитися за столом переговорів

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В інтерв'ю BBC у середу ввечері Столтенберг сказав, що якщо Україна перестане чинити опір в односторонньому порядку, то Україна припинить існування як незалежну та суверенну державу.Тому рішення про припинення війни має бути, за його словами, обопільним.

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"Ми всі хочемо миру та узгодженого вирішення (закінчення війни - ред.). Але водночас ми повинні розуміти, що якщо Росія та президент путін припинять бойові дії та Україна теж припинить бойові дії, то тоді настане мир", - сказав Столтенберг.

Подібний підхід зустрічає неприйняття у Києві, де вважають, що зупинка бойових дій та початок мирних переговорів призведуть до заморожування війни, що нівелює недавні успіхи українських військ, зафіксує нову лінію розмежування та дасть Росії необхідний перепочинок, щоб відновити свою боєздатність та повторити вторгнення вже з нових рубежів.

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що переговори з Москвою можливі лише після того, як усі російські війська повністю покинуть захоплені території.

"У якийсь момент ця війна, ймовірно, завершиться за столом переговорів, але ми знаємо, що результат цих переговорів тісно пов'язаний із розкладом сил на полі бою", - додав генсек НАТО.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з українськими журналістами заявив, що отримував сигнали від західних партнерів про бажання російського колеги прямих переговорів з Україною. Натомість Зеленський запропонував “публічний формат” таких переговорів.