Західні партнери отримували сигнали про бажання путіна прямих переговорів з Україною: Зеленський запропонував “публічний” формат

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"Так, я отримував ті чи інші сигнали від лідерів держав, які говорять про це публічно або не дуже, що путін хоче прямих перемовин. Я такі сигнали отримував. Я запропонував публічну форму, бо росія веде публічну війну", – сказав Президент.

Деталі

Крім того, Зеленський підтвердив, що зустрівся у вівторок із директором ЦРУ Вільямом Бернсом.

"Учора Бернс просидів у бомбосховищі. А потім ми з ним розмовляли. Ми обговорювали всі важливі для нас питання. Ми знаємо одне одного. Він на боці України", - сказав Президент.

Доповнення

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував дискусії щодо ймовірного тиску на Україну щодо переговорів з рф та тому, як далеко може зайти Київ у звільненні своїх територій.

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія наголосив, що Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли наші умови будуть виконані.