Западные партнеры получали сигналы о желании пути прямых переговоров с Украиной: Зеленский предложил "публичный" формат

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"Да, я получал те или иные сигналы от лидеров государств, которые говорят об этом публично или не очень, что Путин хочет прямых переговоров. Я такие сигналы получал. Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет публичную войну", – сказал Президент.

Детали

Кроме того, Зеленский подтвердил, что встретился во вторник с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

"Вчера Бернс просидел в бомбоубежище. А потом мы с ним разговаривали. Мы обсуждали все важные для нас вопросы. Мы знаем друг друга. Он на стороне Украины", - сказал Президент.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг дискуссии по поводу вероятного давления на Украину по переговорам с РФ и тому, как далеко может зайти Киев в освобождении своих территорий.

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия подчеркнул, что Украина сядет за стол переговоров тогда, когда наши условия будут выполнены.