Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли наші умови будуть виконані - Арахамія

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"До звільнення Херсону було багато розмов про переговори. Були навіть деякі скептичні пубілкації в західних ЗМІ. Впевнений, після успіхів на Півдні вони уже не актуальні", - зазначив Арахамія.

Він також додав, що президент України Володимир Зеленський чітко озвучив умови, за яких можна про щось говорити з росією.

"Це відновлення територіальної цілісності, відшкодування всіх завданих збитків, покарання усіх воєнних злочинців, дієві гарантії, що це не повториться. Важливий фактор - це електоральні цикли як у наших союзників, так і в окупанта. Але наша позиція від цього не змінюється. Україна сяде за стіл переговорів тоді, коли наші умови будуть виконані", - наголосив Арахамія.

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